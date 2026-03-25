BBC: Фернандо Алонсо стал отцом

Гонщик Aston Martin Фернандо Алонсо пропустит медиа-день накануне Гран При Японии по случаю скорого рождения его первого ребёнка.

Алонсо и его девушка Мелисса Хименес в прошлом году объявили, что они должны стать родителями, а срок родов ребёнка как раз выпадает на выходные Гран При Японии. Однако BBC сообщает, что первенец у Алонсо и Хименес уже родился.

Ранее стало известно, что Алонсо также пропустит FP1. Вместо него пятничную тренировку проведёт Джек Кроуфорд. Британская команда подтверждает, что испанец должен прибыть в пятницу, где он вернется за руль машины на FP2.

«Фернандо прибудет чуть позже в эти выходные по личным семейным обстоятельствам и не будет присутствовать на пресс-дне Гран При Японии. Всё хорошо, и он будет на трассе к пятнице», — говорится в заявлении Aston Martin.
