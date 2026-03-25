Расселл и Антонелли используют шлемы и комбинезоны в «волчьей» расцветке на Гран-при Японии
«Мерседес» показал особые шлемы и комбинезоны гонщиков для предстоящего Гран-при Японии.
Шлемы Джорджа Расселла и Андреа Кими Антонелли украшены изображением головы волка, форма выполнена в том же стиле.
Ранее немецкая команда показала ливрею с изображением морды волка на переднем антикрыле. Дизайн создан вместе с Y-3 – брендом adidas и Едзи Ямамото.
