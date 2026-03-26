Стала известна причина необычного поведения крыла Mercedes

Немецкая команда «Мерседес» допустила ошибку при расчётах нагрузки на переднее крыло, из-за чего система не работала корректно на Гран-при Китая. Как сообщает The Race, причиной странного поведения антикрыла на Гран-при Китая стала ошибка при расчёте нагрузок во время смены режимов. Гидравлика переводила крыло в «поворотное» положение, но на высокой скорости аэродинамические нагрузки оказывались слишком большими. В результате системе не хватало усилия, чтобы вернуть элементы в нужное положение.

По ходу гонки в Шанхае крыло не закрывалось полностью на прямых и возвращалось в исходное состояние только при снижении скорости.

Теперь, как пишет GPBLog, к этапу в Японии команда привезла обновлённую конфигурацию переднего крыла из-за «проблем с надёжностью». Ожидается, что система будет функционировать в пределах установленных параметров.