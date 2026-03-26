Босс "Формулы-1" упрекнул Ферстаппена

«Надо быть конструктивнее». Босс Формулы 1 упрекнул Макса Ферстаппена
Генеральный директор Формулы 1 Стефано Доменикали намекнул, что Макс Ферстаппен должен перестать критиковать новые правила.
Четырёхкратный чемпион мира уже не раз ругал новый технический регламент. Новые машины Макс сравнивает с электромобилями Формулы E, а гонки называет посмешищем.
«Ферстаппен – невероятный чемпион. Иногда он чересчур откровенен. Однако, если имеются претензии по новому регламенту, то высказывать их надо конструктивно. Это будет правильно», – приводит слова Доменикали издание AutoMoto.
По мнению итальянского функционера, с новым регламентом всё в порядке, и уже скоро борьба в лидирующей группе станет острее.
«Соперники догонят Mercedes быстрее, чем многие думают», – заключил босс Ф1.
Главное сейчас
Главное сейчас