Босс "Формулы-1" упрекнул Ферстаппена

Генеральный директор Формулы 1 Стефано Доменикали намекнул, что Макс Ферстаппен должен перестать критиковать новые правила.

Четырёхкратный чемпион мира уже не раз ругал новый технический регламент. Новые машины Макс сравнивает с электромобилями Формулы E, а гонки называет посмешищем.

«Ферстаппен – невероятный чемпион. Иногда он чересчур откровенен. Однако, если имеются претензии по новому регламенту, то высказывать их надо конструктивно. Это будет правильно», – приводит слова Доменикали издание AutoMoto.

По мнению итальянского функционера, с новым регламентом всё в порядке, и уже скоро борьба в лидирующей группе станет острее.