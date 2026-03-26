Босс Honda: проблема с моторами для Aston Martin сложнее, чем кажется

Босс «Хонды» Ватанабэ: «Проблему с вибрациями нельзя решить одним лишь улучшением мотора»
Глава гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабэ прокомментировал трудности, с которыми сталкивается японский моторист, сотрудничающий с «Астон Мартин».
«Мы рассчитываем добиться определенных результатов, но в рамках нашего нового сотрудничества мы сталкиваемся с очень непростой ситуацией. Мы постепенно вносим улучшения, однако остается еще много трудностей. Несмотря на это, мы продолжим бороться в условиях этого вызова и не сдадимся на глазах у своих болельщиков. Мы хотим передать свои чувства фанатам. Наши отношения с «Астон Мартин» не ухудшились. Однако доверие не появляется за ночь. Уверен, оно строится в течение долгого времени, когда вы вместе проходите через трудности. В этом плане, думаю, сейчас тот момент, когда мы строим то самое доверие. Энрико [Кардиле, технический директор «Астон Мартин»] очень плотно с нами работает. Проблему с вибрациями нельзя решить одним лишь улучшением силовой установки. Необходимо работать вместе с «Астон Мартин», стремиться к одинаковому пониманию проблемы. Думаю, отношения между высшими руководствами складываются хорошо. У них очень тесная коммуникация. С моей точки зрения, нам необходима взаимная поддержка, которая позволит упростить практические аспекты работы», – сказал Ватанабэ.
Политик Бертран о переносе матча с «ПСЖ»: «Ланс» защищал спортивную справедливость, это самый важный матч сезона для клубов. Лига 1, футбол и фанаты заслуживали лучшего»
Мбаппе звонил Пересу в начале марта и сказал, что больше не хочет наблюдаться у врачей «Реала». Сообщалось, что клуб обследовал не то колено у форварда (L’Équipe)
Каземиро интересен «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Оба клуба связывались с хавбеком «МЮ» (ESPN)
