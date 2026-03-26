Антонелли высказался о месячной паузе в «Ф-1»

Кими Антонелли об отмене апрельских этапов «Ф-1»: «Жаль, в «Мерседесе» хотели выиграть несколько гонок подряд»
Пилот «Мерседеса» поделился мнением о месячном перерыве, который возник в календаре «Ф-1» из-за отмены этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии.
«Конечно, жаль. Появление паузы – это всегда не очень здорово, особенно когда у вас с командой такой импульс. Я разговаривал с членами команды, и все хотели бы выиграть несколько гонок подряд, когда у нас такая форма. Справедливости ради, нужно взглянуть и на положительные стороны: будет больше времени, чтобы все обдумать и проанализировать, над чем еще нужно поработать. У тебя как у пилота появится время, чтобы отдохнуть и подумать о прошедших трех гонках. Изменит ли победа в Китае мой подход? Нет. Все то же самое. Думаю, единственная разница заключается в том, что победа помогла мне лучше осознать потенциал, понять, чего можно достичь. Но с точки зрения подхода я не хочу ничего менять», – сказал Антонелли перед Гран-при Японии.
Политик Бертран о переносе матча с «ПСЖ»: «Ланс» защищал спортивную справедливость, это самый важный матч сезона для клубов. Лига 1, футбол и фанаты заслуживали лучшего»
Мбаппе звонил Пересу в начале марта и сказал, что больше не хочет наблюдаться у врачей «Реала». Сообщалось, что клуб обследовал не то колено у форварда (L’Équipe)
Каземиро интересен «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Оба клуба связывались с хавбеком «МЮ» (ESPN)
