Марко раскритиковал "Формулу-1"

Бывший спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко заявил, что после перехода на новый технический регламент гонки Формулы 1 серьёзно потеряли в зрелищности. По его словам, спасают от скуки теперь лишь пилоты Ferrari.

«Это не та Формула 1, к которой мы привыкли. Сейчас шоу в гонках делает только Ferrari со своими потрясающими стартами. В остальном и смотреть нечего. Обгоны теперь не обгоны, а просто объезды соперника. Впрочем, сезон только начался. Возможно, по мере адаптации команд к новому регламенту гонки станут интереснее», – сказал Марко в интервью OE24.