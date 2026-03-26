«Без Ferrari смотреть нечего». Хельмут Марко раскритиковал Формулу 1

Бывший спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко заявил, что после перехода на новый технический регламент гонки Формулы 1 серьёзно потеряли в зрелищности. По его словам, спасают от скуки теперь лишь пилоты Ferrari.

Марко раскритиковал "Формулу-1"
«Это не та Формула 1, к которой мы привыкли. Сейчас шоу в гонках делает только Ferrari со своими потрясающими стартами. В остальном и смотреть нечего. Обгоны теперь не обгоны, а просто объезды соперника. Впрочем, сезон только начался. Возможно, по мере адаптации команд к новому регламенту гонки станут интереснее», – сказал Марко в интервью OE24.
