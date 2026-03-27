«Это неправильно». Джордж Рассел пожаловался на соперников Mercedes
Лидер чемпионата Джордж Рассел посетовал на то, что уже после двух гонок конкуренты Mercedes начали политические игры с целью сократить отставание.
«Серебряные стрелы» впервые с 2020 года начали год с двух побед подряд. И в Мельбурне, и в Шанхае они заняли два первых места.
«Mercedes пережила четыре тяжелых года. За эти годы две другие команды доминировали. И неправильно, что теперь некоторые или даже все наши конкуренты пытаются нас замедлить только потому, что мы вернулись на вершину. Тем более после двух гонок. Но так уж устроена Формула 1. Наша команда много и упорно работала, чтобы вернуться на победный путь. Лучшая команда должна быть на вершине», – приводит слова Рассела британский Autosport.