Алонсо поделился эмоциями от отцовства

Двукратный чемпион Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подтвердил информацию, что у него родился ребёнок.

«Я прилетел только сегодня утром. Мы только что закончили вторую практику, через пару часов собираюсь пойти поспать, потому что пропустил европейскую ночь. Конечно, было немного стресса и переживаний, чтобы всё прошло благополучно. К счастью, всё закончилось хорошо – и мама, и малыш в порядке. Я очень счастлив, это особенный, невероятный момент, но теперь пора возвращаться к работе», – сказал Алонсо в эфире DAZN España.

Ранее испанец пропустил медиадень Гран-при Японии, а также первую свободную практику, где его место занял резервный пилот Джек Кроуфорд.