Гоночный директор McLaren прокомментировал расстановку сил в Японии

Гоночный директор «Макларена» о расстановке сил в Японии: «Общая картина остается такой же, как в первых двух гонках»
Гоночный директор «Макларена» Рэнди Сингх прокомментировал результаты второй практики Гран-при Японии, где Оскар Пиастри показал лучшее время.
«Думаю, во второй практике мы выжали максимум. В случае с болидом Ландо [Норриса] у нас произошла утечка гидравлической жидкости, и мы не смогли полностью все исправить к началу сессии. Но команда отлично справилась, проехав максимально возможное количество кругов – мы постарались извлечь как можно больше из полученных данных. Оскар занял первую строчку, что, думаю, всегда приятно, но темп был таким же, как в пятницу в Австралии. Расстановка сил в целом выглядит так же. Несмотря на то что Оскар возглавил протокол по итогам второй практики, общая картина остается такой же, как в первых двух гонках. После первых двух этапов команда усердно работала, чтобы понять, как извлекать больше мощности из силовой установки образца 2026 года – и в этой области был достигнут определенный прогресс. Однако в этот уик-энд у нас нет никаких новинок, так что наш результат во второй практике – это скорее исключение в рамках данного уик-энда. Ожидается, что «Мерседес» и «Феррари» сохранят свое положение в качестве первой и второй команды по скорости», – сказал Сингх.
Гоночный директор «Макларена» о расстановке сил в Японии: «Общая картина остается такой же, как в первых двух гонках»
Гоночный директор «Макларена» о расстановке сил в Японии: «Общая картина остается такой же, как в первых двух гонках»
Себальос хочет покинуть «Реал» летом, клуб готов отпустить хавбека. «Бетис» – основной претендент на покупку 29-летнего игрока
Линдси Вонн о падении на Олимпиаде: «Все говорили, что я безрассудная, что я занимаю чье-то место, говорили всякую чушь. Но я не сумасшедшая и знаю, на что способна»