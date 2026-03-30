Ферстаппен «как никогда близок» к уходу из «Ф-1»

Ферстаппен ближе к уходу из «Ф-1», чем когда-либо раньше.

Издание The Race считает реалистичным уход пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена из «Формулы-1» по окончании сезона-2026.

На такой вариант намекал сам гонщик после Гран-при Японии. В нидерландской прессе писали, что четырехкратный чемпион мира всерьез размышляет о завершении карьеры в серии.

По информации The Race, Ферстаппен «как никогда близок» к уходу. Журналисты отмечают не только неприязнь Макса к новому регламенту «Ф-1», но и другие факторы: молодую семью, амбиции в других сериях, развитие собственной гоночной команды.

Сделка нидерландца с «Ред Булл» действует до конца 2028 года, однако «не существует сценария, при котором он будет гоняться в «Ф-1» весь этот срок, если не захочет». Максу не придется выкупать контракт: соглашение предусматривает опции выхода, завязанные на конкурентоспособности «Ред Булл».

Утверждается, что Ферстаппен получит право покинуть коллектив в конце года, если к определенной дате будет вне топ-2 в чемпионате. В схожей ситуации в прошлом году дедлайном был летний перерыв, Макс мог разорвать контракт при непопадании в топ-3.

В данный момент гонщик занимает девятую позицию в чемпионате с 12 очками. На счету Джорджа Расселла из «Мерседеса», который располагается на второй строчке, 63 балла. Учитывая форму «Мерседеса», «крайне вероятно», что у Ферстаппена появится возможность для ухода в конце года. Более того, Макс не обязан уведомлять «Ред Булл» о своем решении до октября.

В паддоке задавались вопросом, не уйдет ли пилот из чемпионата по ходу сезона – издание считает такой вариант нереалистичным. Отмечается, что нидерландец может не разрывать все связи с «Ред Булл», если решит покинуть «Ф-1» в конце года, а остаться амбассадором компании.