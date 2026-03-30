Ферстаппен «как никогда близок» к уходу из «Ф-1». Максу почти гарантирована опция разрыва контракта в конце сезона (The Race)
Ферстаппен ближе к уходу из «Ф-1», чем когда-либо раньше.
Издание The Race считает реалистичным уход пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена из «Формулы-1» по окончании сезона-2026.
На такой вариант намекал сам гонщик после Гран-при Японии. В нидерландской прессе писали, что четырехкратный чемпион мира всерьез размышляет о завершении карьеры в серии.
По информации The Race, Ферстаппен «как никогда близок» к уходу. Журналисты отмечают не только неприязнь Макса к новому регламенту «Ф-1», но и другие факторы: молодую семью, амбиции в других сериях, развитие собственной гоночной команды.
Сделка нидерландца с «Ред Булл» действует до конца 2028 года, однако «не существует сценария, при котором он будет гоняться в «Ф-1» весь этот срок, если не захочет». Максу не придется выкупать контракт: соглашение предусматривает опции выхода, завязанные на конкурентоспособности «Ред Булл».
Утверждается, что Ферстаппен получит право покинуть коллектив в конце года, если к определенной дате будет вне топ-2 в чемпионате. В схожей ситуации в прошлом году дедлайном был летний перерыв, Макс мог разорвать контракт при непопадании в топ-3.
В данный момент гонщик занимает девятую позицию в чемпионате с 12 очками. На счету Джорджа Расселла из «Мерседеса», который располагается на второй строчке, 63 балла. Учитывая форму «Мерседеса», «крайне вероятно», что у Ферстаппена появится возможность для ухода в конце года. Более того, Макс не обязан уведомлять «Ред Булл» о своем решении до октября.
В паддоке задавались вопросом, не уйдет ли пилот из чемпионата по ходу сезона – издание считает такой вариант нереалистичным. Отмечается, что нидерландец может не разрывать все связи с «Ред Булл», если решит покинуть «Ф-1» в конце года, а остаться амбассадором компании.
Экс-директор «Спартака» Амарал: «У меня бвли предложения из России, Европы, Южной Америки – пока ни одно не принял. Нужно все взвесить»
Дэймон Хилл: «Может, Ферстаппену нужен перерыв от «Ф-1»
Плющев о «Шанхае»: «Главная проблема одна – нет идеологии. В России нельзя построить клуб на легионерах. Жаль, что сделали клоунаду из потенциально интересного проекта»
