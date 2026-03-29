Леклер сравнялся с Райкконеном по подиумам за «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер сравнялся с финном Кими Райкконеном по количеству подиумов за итальянскую команду – теперь на счету обоих по 52 попадания в тройку.

Топ-5 гонщиков «Феррари», которые поднимались на подиум 50 и более раз:

Михаэль Шумахер – 116; Себастьян Феттель – 55; Рубенс Баррикелло – 55; Кими Райкконен – 52; Шарль Леклер – 52.

После Гран-при Японии в личном зачёте Формулы-1 Шарль Леклер занимает третье место, набрав 49 очков. Возглавляет турнирную таблицу пилот команды «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли – 72 очка, на втором месте расположился его напарник Джордж Расселл с 63 очками.