Ферстаппен проведет ужин с Доменикали на фоне предполагаемого ухода Макса из «Ф-1» (Кристиан Альберс)
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен проведет ужин с руководителем «Формулы-1» Стефано Доменикали, утверждает экс-гонщик чемпионата Кристиан Альберс.
После Гран-при Японии четырехкратный чемпион мира рассуждал о возможном уходе из серии и в очередной раз раскритиковал новый регламент. Кроме того, Ферстаппен намекнул на условие, при котором останется, заявив, что боссы «Ф-1» «знают, что делать».
«Изменения просто необходимы. Он должен остаться в «Формуле-1», – сказал Альберс.
Кристиан предположил, что Ферстаппен продолжит жаловаться, чтобы оказать давление на «Ф-1», но добавил:
«В то же время он не тот человек, который делает это ради эффекта. Он действительно говорит то, что думает. Знаю, что запланирован ужин со Стефано Доменикали. Вопрос, к чему это приведет».
