Организаторы гран-при Испании раскритиковали регламент "Ф-1"

Организаторы Гран При Испании раскритиковали регламент Формулы 1
Организаторы Гран При Испании обратились с официальным заявлением к руководству Формулы 1 с требованием немедленно изменить регламент чемпионата мира, который уже неоднократно критиковали гонщики, по соображениям безопасности и зрелищности борьбы.
«То, что мы видим на трассе, сильно отличается от того, что исторически представлял собой этот вид спорта. Формула 1 не отражает ни той соревновательной сущности, которая характеризовала её десятилетиями, ни потребностей и чувств самих гонщиков, не говоря уже об ожиданиях болельщиков, которые год за годом с тревогой наблюдают за её прогрессирующим упадком. Авария с участием Оливера Бермана, без сомнения, стала последней каплей. Этот инцидент ещё раз подчёркивает риски, связанные с правилами, имеющими тревожные лазейки. Недавние заявления гонщиков уровня Фернандо Алонсо ясно это демонстрируют: «Происходящие сейчас обгоны непреднамеренны. Вы либо избегаете их, либо попадаете в аварию». Заявление, которое показывает отсутствие естественности и контроля в нынешней конкуренции. В том же ключе Карлос Сайнс после гонки ясно заявил: «Авария была лишь вопросом времени. В этих правилах есть лазейки, и их необходимо устранить как можно скорее». Эти слова — не отдельные мнения, а прямые предупреждения из самого паддока. На карту поставлены безопасность, спортивная честность и сама идентичность Формулы1. Пришло время как FIA, так и руководству Формулы 1 прислушаться к заинтересованным сторонам и принять соответствующие меры. Формуле 1 срочно необходим тщательный пересмотр регламента, чтобы предотвратить безвозвратную утрату своей сути. Ради блага автоспорта, из уважения к его пилотам и всем болельщикам, которые продолжают верить в этот спорт, пришло время отреагировать», — гласит заявление устроителей гонки.
