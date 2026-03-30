Журналисты призвали FIA разобраться с Ферстаппеном

Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен спровоцировал громкий скандал в прессе, особенно в британской, после того, как на встрече со СМИ на Сузуке в четверг, 26 марта, он выгнал журналиста The Guardian Джайлса Ричардса, припомнив ему послефинишную пресс-конференцию в Абу-Даби-2025. Голландец отказался разговаривать с прессой, пока неугодный ему британец не покинул пресс-подход.

Австрийский коллектив оказался недоволен поведением своего лидера, потому что поступок Ферстаппена не отвечает ценностям команды и её открытости прессе в рамках официальных мероприятий, являющихся неотъемлемой составляющей уик-эндов чемпионата мира. На Гран При Японии руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис провёл встречу с Максом по поводу скандальной ситуации. Итальянский союз автомобильных журналистов (UIGA) призвал Международную автофедерацию FIA разобраться в ситуации.