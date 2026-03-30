Журналисты призвали FIA разобраться с Ферстаппеном

Журналисты призвали FIA разобраться с Максом Ферстаппеном
Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен спровоцировал громкий скандал в прессе, особенно в британской, после того, как на встрече со СМИ на Сузуке в четверг, 26 марта, он выгнал журналиста The Guardian Джайлса Ричардса, припомнив ему послефинишную пресс-конференцию в Абу-Даби-2025. Голландец отказался разговаривать с прессой, пока неугодный ему британец не покинул пресс-подход.
Австрийский коллектив оказался недоволен поведением своего лидера, потому что поступок Ферстаппена не отвечает ценностям команды и её открытости прессе в рамках официальных мероприятий, являющихся неотъемлемой составляющей уик-эндов чемпионата мира. На Гран При Японии руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис провёл встречу с Максом по поводу скандальной ситуации. Итальянский союз автомобильных журналистов (UIGA) призвал Международную автофедерацию FIA разобраться в ситуации.
«Итальянский союз автомобильных журналистов выражает глубокую озабоченность по поводу недавних инцидентов с участием аккредитованных представителей прессы во время уик-энда Формулы 1 в Сузуке. Словесные нападки и враждебная атмосфера по отношению к журналистам и фотографам неприемлемы и подрывают фундаментальные принципы профессионального уважения и свободы прессы. В частности, инцидент с участием журналиста Джайлса Ричардса, ставшего объектом критики и личных нападок, подчеркивает тревожную тенденцию. Показания присутствующих противоречат некоторым распространенным сообщениям и рискуют нанести ущерб профессиональной репутации представителей СМИ. В то же время напряженность между гонщиками и фотографами может привести к ужесточению ограничений, которые непропорционально сильно повлияют на работу прессы. Взаимное уважение имеет важное значение, но оно не может и не должно ограничивать право СМИ на свободное и независимое освещение событий. Поэтому мы призываем FIA взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами — от представителей СМИ до команд — чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение условий труда и доступа к информации. Свободная, уважаемая и защищённая пресса — это не второстепенный вопрос, а важнейшая опора прозрачности и доверия ко всем видам спорта, и Формуле 1 в том числе», — гласит официальное заявление UIGA.