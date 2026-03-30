Red Bull лишился еще одного ветерана

На протяжении нескольких месяцев команду Red Bull в Формуле 1 покинул её бессменный руководитель Кристиан Хорнер, главный конструктор Эдриан Ньюи, спортивный советник Хельмут Марко и многолетний спортивный директор Джонатан Уитли, а также коллектив оставили и несколько других сотрудников.

Последней потерей австрийской команды стал ещё один ветеран — ключевой механик коллектива Оле Шак (на фото с Максом Ферстаппеном), который работает в команде со времён немца Себастьяна Феттеля. Как сообщает F1-Insider, датчанин назвал причиной своего ухода изменение рабочей атмосферы в команде в сторону менее комфортной.

По данным инсайдеров, новый руководитель Red Bull по корпоративным проектам Оливер Минцлафф, который стал заниматься делами коллектива после смерти сооснователя Red Bull Дитриха Матешица, отличается своеобразным подходом к делу. Если что-то идёт не так, то он не поддерживает подчинённых, а начинает создавать дополнительное давление.

Следствием такого отношения к работе и стремления исправить ситуацию созданием ещё более сильного напряжения внутри и стали кадровые изменения последнего времени, когда опытные специалисты один за одним стали покидать Red Bull.