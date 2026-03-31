Red Bull облегчит болид к гран-при Майами

В преддверии Гран При Японии активно обсуждался вопрос избыточного веса болидов Red Bull. В Китае, по слухам, болельщик сфотографировал машину Исака Хаджара на весовом пункте Международной автофедерации FIA после квалификации на Международном автодроме Шанхая. Если верить снимкам, вес болида составлял 716,5 кг.

Учитывая, что француз весит около 65 кг, а голландец Макс Ферстаппен — 72 кг, то вес RB22 превышает допустимый лимит веса автомобиля и пилота в этом сезоне в 768 кг. По информации RacingNews365, у австрийской команды есть проблемы с общим весом своих болидов.

Однако, речь идёт о девяти-десяти килограммах, а не о двадцати, и даже в этом случае необходимо учитывать определённые параметры, такие как изменения настроек. Даже количество датчиков на автомобиле оказывает влияние на общую массу.

Red Bull готовит пакет обновлений для Гран При Майами, новые детали которого, как ожидается, снизят вес, что приведёт к улучшению времени круга и баланса машины. Изначально планировалось представить этот пакет новинок в Бахрейне, но из-за отмены этой гонки они появятся в США — ожидается, что болид станет быстрее, поскольку 10 кг лишнего веса эквивалентны примерно двум десятым секунды на круге.