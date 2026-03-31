Mercedes-AMG объяснил проблемы Рассела в Японии

«Ошибка в программном коде»: Mercedes-AMG объяснил проблемы Джорджа Рассела в Японии
Технический директор Mercedes-AMG по работе на трассе Эндрю Шовлин объяснил проблемы Джорджа Рассела на Гран При Японии, из-за которых британец откатился назад и вынужден был прорываться вперёд, став в итоге на финише лишь четвёртым.
«Удача Кими обернулась неудачей для Джорджа. Если бы мы остановили Джорджа на круг позже, он бы сохранил лидерство до рестарта. В итоге он опустился на третье место и потерял ещё одну позицию, уступив Льюису, когда слишком рано на круге достиг предела мощности двигателя и у него не хватило заряда батареи для рестарта. Затем у него возникла ещё одна досадная проблема: ошибка в программном коде, вызванная одновременным нажатием кнопки и переключением передач, привела к тому, что силовой агрегат перешёл в режим суперклипинга и зарядил батарею, что позволило Шарлю обогнать его. Он отыгрался до четвёртого места, но для Джорджа это был неудачный день. Очевидно, нам предстоит много работы и понимания в ближайшие несколько недель. Мы отлично начали сезон, но конкуренты нас догоняют. К счастью, у нас есть несколько областей, в которых мы можем улучшить свои результаты, и мы максимально используем перерыв в календаре, чтобы развить те слабые места, в которых мы пока не сильны», — заявил Эндрю Шовлин.
