Пилот Mercedes считает, что мог бы одержать победу на гран-при Японии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что на Гран-при Японии вполне мог одержать победу, если бы он не провел свой пит-стоп за круг до того, как на трассе появилась машина безопасности.

По мнению Расселла, у него были шансы победить и на этапе в Китае. Обе эти гонки в итоге выиграть его напарник по «Мерседесу» Андреа Кими Антонелли.