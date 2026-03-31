Пилот Mercedes считает, что мог бы одержать победу на гран-при Японии

Джордж Расселл: «Уверен, победа в Японии была бы за мной. Но так бывает, это гонки»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что на Гран-при Японии вполне мог одержать победу, если бы он не провел свой пит-стоп за круг до того, как на трассе появилась машина безопасности.
По мнению Расселла, у него были шансы победить и на этапе в Китае. Обе эти гонки в итоге выиграть его напарник по «Мерседесу» Андреа Кими Антонелли.
«Прошло лишь 3 гонки из 22-х. И, как я уже говорил, еще бы один круг [если бы Расселл дождался машины безопасности], и победа была бы за мной, я в этом уверен. Да и в Китае, если бы не проблема в квалификации, возможно…В той же квалификации к спринту я был быстрее на 0,3 секунды. Так что возможно, что и в основной квалификации я мог выиграть поул, а затем и гонку. Так что да, так бывает. Это гонки. Теперь впереди перерыв в четыре недели, так что сохранять набранный темп не нужно. Сейчас нужно перегрузиться, начать все с нуля и подготовиться к следующей гонке», – рассказал Расселл.
ISU создаст единый банк музыки, доступной для программ в фигурном катании без проблем с авторскими правами
Вратарь «Металлурга» Смолин оштрафован за колющий удар клюшкой в матче с «Сибирью»
Бевеев о том, можно ли назвать Талалаева «русским Моуринью»: «Что-то от него Андрей Викторович точно взял. В стычке с ЦСКА с его стороны не было злого умысла»