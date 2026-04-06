Хэмилтон прокомментировал свое возвращение в борьбу за подиумы

Льюис Хэмилтон: Меня критиковали те, кто сам ничего не добился
Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон прокомментировал своё возвращение в борьбу за подиумы в сезоне-2026 и реакцию общественности на его провальные выступления за Ferrari в прошлом году.
«Знаете, когда переживаешь непростой период в карьере, со всех сторон начинается критика. Некоторые люди, которые не добились и части того, чего добился я, ругали меня и продолжают делать это до сих пор. Поэтому приятно вернуться в форму в этом году, отлично начать сезон и показать всем, что я по-прежнему могу быть среди лидеров. Буду доказывать это и дальше», – цитирует Хэмилтона портал RacingNews365.