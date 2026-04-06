Инсайдер "Ф-1" иронично прокомментировал угрозы Ферстаппена

Лео Туррини: Угрожал бы Ферстаппен уходом из Формулы 1, выступай он за Mercedes?

autosport.com.ru

Известный инсайдер Формулы 1 и блогер Лео Туррини иронично отреагировал на недавние высказывания Макса Ферстаппена о новом техническом регламенте. Журналист намекнул, что позиция пилота Red Bull Red Bull Racing выглядела бы иначе, если бы он выступал за Mercedes.

© autosport.com.ru

«Стал бы Макс угрожать уходом из Формулы 1, если бы выступал сейчас за Mercedes и доминировал бы? Есть люди, которые так всерьёз думают? В прошлом году Ферстаппен был близок к подписанию контракта с Mercedes и мог заменить Джорджа Рассела. Очевидно, что в таком случае Кими Антонелли сейчас бы не лидировал в чемпионате с двумя победами», – написал Туррини в своей колонке.

autosport.com.ru: главные новости
autosport.com.ru: главные новости