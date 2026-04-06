Инсайдер "Ф-1" иронично прокомментировал угрозы Ферстаппена

Лео Туррини: Угрожал бы Ферстаппен уходом из Формулы 1, выступай он за Mercedes?
Известный инсайдер Формулы 1 и блогер Лео Туррини иронично отреагировал на недавние высказывания Макса Ферстаппена о новом техническом регламенте. Журналист намекнул, что позиция пилота Red Bull Red Bull Racing выглядела бы иначе, если бы он выступал за Mercedes.
«Стал бы Макс угрожать уходом из Формулы 1, если бы выступал сейчас за Mercedes и доминировал бы? Есть люди, которые так всерьёз думают? В прошлом году Ферстаппен был близок к подписанию контракта с Mercedes и мог заменить Джорджа Рассела. Очевидно, что в таком случае Кими Антонелли сейчас бы не лидировал в чемпионате с двумя победами», – написал Туррини в своей колонке.