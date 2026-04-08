Антонелли побывал на ранчо легендарного мотогонщика Росси

Самый молодой в истории Формулы 1 лидер чемпионата мира Андреа Кими Антонелли во время вынужденного весеннего перерыва в серии побывал в гостях у легендарного мотогонщика Валентино Росси.

Пилот заводской команды Mercedes-AMG отправился на знаменитое ранчо Motor Ranch в Тавулье, что неподалёку от Мизано. На собственной гоночной трассе Доктор периодически проводит гонки, но на сей раз всё обошлось без заездов, поскольку подобный риск для юниора невозможен.

Вместе с Валентино Росси и Андреа Кими Антонелли на ранчо побывал и гонщик заводской команды Aprilia Racing в чемпионате мира по мотогонкам MotoGP Марко Беззекки. Итальянец выиграл уже пять Гран При подряд и является лидером сезона.