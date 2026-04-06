Источник: McLaren готовит крупный пакет обновлений к Гран При Майами
Команда McLaren готовит серьёзный пакет обновлений к Гран При Майами, что может резко изменить баланс сил в чемпионате и поставить под давление Mercedes, сообщает комментатор Sky Дэвид Крофта.
По его словам, команда из Уокинга уже довольна результатами обновлений на симуляторе:
«У McLaren будет очень крупное обновление в Майами, и они уже довольны цифрами, которые видят. Думаю, Оскар мог бы выиграть уже в Японии без появления машины безопасности. И я знаю, что темп Кими до появления сэйфти-кара был очень высоким, но ему всё равно пришлось пробираться через пелотон и совершать обгоны. У Оскара было выгодное положение на трассе, и, думаю, сохрани он эту позицию, он бы в итоге выиграл. Он выглядел очень уверенно, и это стало одним из главных выводов. С приятной для меня точки зрения: Оскар, во‑первых, получил возможность побороться, а во‑вторых, выглядел очень неплохо в гонке».