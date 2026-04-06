Назван идеальный кандидат на роль руководителя Audi

Команда Audi может рассмотреть ещё одну кандидатуру на должность руководителя команды – Кристиана Хорнера. С такой идеей выступил бывший пилот Формулы 1 Хуан Пабло Монтойя, уверенный, что британец способен вернуть проект на правильный путь.

После неожиданного ухода Джонатана Уитли команда оказалась в переходном периоде: Матиа Бинотто временно исполняет обязанности руководителя, хотя, по мнению Монтойи, это не та роль, к которой он стремился.

По словам колумбийца, Audi нужен сильный управленец с опытом, и именно Хорнер идеально подходит на эту роль:

«Им нужен кто-то вроде Кристиана. Думаю, люди недооценивают то, что он сделал – как долго он работал и каких результатов добился. Вы можете его любить или ненавидеть, но он умеет давать результат».

Хорнер провёл более 20 лет во главе Red Bull Racing, выиграв с командой восемь чемпионатов мира среди пилотов и семь Кубков конструкторов. Однако после увольнения в 2025 году он до сих пор не нашёл новое место в паддоке.