Опубликованы зарплаты руководителей команд Формулы-1, Ньюи – первый

Чемпионат.com

Издание BusinessBookGP опубликовало зарплаты руководителей команд Формулы-1. Возглавил список глава «Астон Мартин» британец Эдриан Ньюи.

1. Эдриан Ньюи («Астон Мартин») – € 37 млн.

2. Зак Браун («Макларен») — € 12 млн.

3. Тото Вольф («Мерседес») — € 8 млн.

4. Фредерик Вассёр («Феррари») — € 8 млн.

5. Маттиа Бинотто («Ауди») — € 8 млн.

6. Джеймс Ваулз («Уильямс») — € 7,5 млн.

7. Лоран Мекис («Ред Булл») — € 7 млн.

8. Андреа Стелла («Макларен») — € 6 млн.

9. Алан Пермейн («Рейсинг Буллз») — € 5 млн.

10. Флавио Бриаторе («Альпин») — € 2,5 млн.

11. Аяо Комацу («Хаас») – € 2 млн.

12. Грэм Лоудон («Кадиллак») – € 2 млн.

13. Стив Нильсен («Альпин») — € 0,8 млн.

