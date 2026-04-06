Экс-пилот "Формулы-1" сделал неожиданное признание

Экс-пилот Формулы 1 Даниэль Риккардо признался, что чувствует благодарность за решение Red Bull Racing завершить его карьеру в Больших Призах – потому что сам он вряд ли смог бы сделать этот шаг.

Австралиец потерял место в младшей команде Red Bull после Гран При Сингапура-2024, уступив машину Лиаму Лоусону. Это стало финальной точкой после его непростого возвращения в Ф1.

По словам Риккардо, к тому моменту он уже был эмоционально истощён:

«Когда это случилось, меня уже дважды уволили за два года. Это многое из меня вытянуло. Я вложил в это душу и чувствовал себя опустошённым».

При этом он честно признал, что внутренне был близок к завершению карьеры: