Экс-пилот "Формулы-1" сделал неожиданное признание

Даниэль Риккардо: Я благодарен, что Red Bull разорвала со мной контракт
Экс-пилот Формулы 1 Даниэль Риккардо признался, что чувствует благодарность за решение Red Bull Racing завершить его карьеру в Больших Призах – потому что сам он вряд ли смог бы сделать этот шаг.
Австралиец потерял место в младшей команде Red Bull после Гран При Сингапура-2024, уступив машину Лиаму Лоусону. Это стало финальной точкой после его непростого возвращения в Ф1.
По словам Риккардо, к тому моменту он уже был эмоционально истощён:
«Когда это случилось, меня уже дважды уволили за два года. Это многое из меня вытянуло. Я вложил в это душу и чувствовал себя опустошённым».
При этом он честно признал, что внутренне был близок к завершению карьеры:
«Оглядываясь назад, я даже благодарен, что решение приняли за меня – потому что самому сказать «я заканчиваю» было бы очень тяжело. Я понимал, что мне всё сложнее показывать тот уровень, на который я способен. Возможно, я стал слабее, что-то потерял – и это нормально признавать. Люди, которые тебя любят, будут говорить, что ты всё ещё можешь. Но в какой-то момент нужно закрыть дверь и принять решение самому».
