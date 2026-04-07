Тренер рассказал, как актер Лапенко стал дрифтером

Дрифт-пилот Алексей Карелин, тренирующий Антона Лапенко, рассказал, как актёр приобщился к автоспорту, а также высказался о его выступлении на соревнованиях Systême Electric Drift Challenge.

«Насколько я знаю, младший брат Антона, Юра, был увлечён дрифтом и следил за трансляциями, а сам Антон буквально проходил мимо, увидел всё и заинтересовался, чтобы потом приехать ко мне в школу дрифта Karelin Drift Academy. Когда попробовал сам впервые проехать в заносе, то всё и случилось — пустили бензин в кровь, затянули Антона в автоспорт. И вот года не прошло, потому что мы с ним в мае 2025 года начали тренироваться, как он уже приехал на соревнования. Важно, когда ученик умеет слушать. Антон все мои рекомендации принимает во внимание и делает то, что нужно. Мы сделали упор на одиночных тренировках, ездили с ним на разных трассах в Москве и пробовали разные условия: сухой асфальт и влажный, лёд и снег, смешанные условия, разные покрышки, экспериментировали с давлением в шинах. Изначально была идея приехать сюда, чтобы потренироваться, потому что у нас рабочий процесс выстроен так, что как только у Антона начинает что-то получаться, мы усложняем – и так постоянно, чтобы был прогресс. Одним из плановых «усложнений» было поездить в Усть-Лабинске, но раз уж мы здесь оказались, решили принять участие в СДЧ. Это даёт возможность получить уникальный опыт, когда стоишь на старте, на тебя в квалификации смотрят зрители на трибунах и в трансляции — к этому тоже обязательно нужно привыкать. Первые этапы Антон ехал на 450-сильной тренировочной «Азиатке», потому что она участница RDS Азия, а на третьем, научившись справляться с той машиной, он пересел на «Сибирячку» — мою «боевую» 650-сильную Altezza, которая собрана под RDS GP. Более мощная техника подразумевает другой уровень скилла пилота — поначалу сложнее ехать, потому что больше мощность, держак, но мы всё адаптируем под пилота, чтобы он мог ехать и показывать стабильный результат. На Systême Electric Drift Challenge много участников, было много аварий, но, слава богу, мы в них не участвовали, поэтому удалось хорошо потренироваться. Да, в квалификации пару клипов Антон не собрал, однако, в принципе, с учётом того, что машина абсолютно другая, сам факт проехать стабильно и без крэшей, провести результативную квалификацию — это нормальный результат. Опасений выпускать человека на мощной машине в бетонные отбойники не было. Когда мы начали тренироваться в среду перед этапом, я ездил с Антоном пассажиром и корректировал его из салона. Мне было очень страшно, когда мы ставились — я же слева сижу, прямо возле бетона, так что это было незабываемое ощущение. Но в человека заложена хорошая база, так что он действует как робот в хорошем смысле слова — вижу, что не машина над ним доминирует, а он контролирует её. Нет у него за рулём никакой суеты, всё делает академично, чётко, стабильно. Мы даже немного побывали за гранью — маленько Антон пощупал бетон, однако за счёт того, что он прожал газ, мы отделались только диском, бампером и покрышкой. Больше урона у нас не было. А вот неопытные пилоты в случае контакта могут газ отпустить и потом ещё и «мордочкой» в бетон заехать. У нас тоже такие были ситуации, но вот уже сейчас опыт есть и все действия правильные. Да, баллов, конечно, маловато в квалификации, однако тут всё решает опыт — очень сложные условия, очень сложная трасса с этим бетонным коридором. Но главное, что прогресс имеется — все это видят, все это подчёркивают. Так что потенциал у Антона в дрифте есть», — приводит слова Карелина «Чемпионат».