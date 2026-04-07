Риккардо высказался о своих результатах в "Формуле-1"

«Довольно низкий процент успеха»: Риккардо — о своих результатах в Формуле 1
Австралиец Даниэль Риккардо, лишившийся своего места в чемпионате мира после Гран При Сингапура 2024 года, рассказал о своём отношении к своим достижениям в Формуле 1.
«Я всегда немного не решаюсь говорить о разочарованиях, неудачах или трудных днях, потому что люди видят много хорошего, и да, это тоже приносит много пользы. Я не хочу это отрицать. Но что поднимается, то должно опуститься. И бывает много дней, когда больно. Бывает много дней, когда ты расстроен, и многое находится вне твоего контроля. Я беру на себя ответственность, когда могу, но бывают дни, когда просто больно и ужасно. Мне повезло. Мне удалось выиграть гонки в Формуле 1. Я выиграл восемь гонок, но участвовал более чем в 250. Так что я не знаю, как это выглядит в процентах, но это довольно низкий процент успеха». По-настоящему хорошие дни случаются редко, но в них есть что-то такое, что заставляет тебя возвращаться снова и снова, и я думаю, это делает моменты триумфа ещё более яркими, потому что ты не побеждаешь каждый день», — рассказал Даниэль Риккардо генеральному директору Ford Джиму Фарли.