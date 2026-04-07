Пилот Mercedes не беспокоится из-за соперничества с Расселлом

Андреа Кими Антонелли: «Понимаю, насколько силен Рассел. К тому же я думаю, что «Феррари» и «Макларен» смогут к нам подобраться»
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о том, что его не пугает возможное упорное соперничество с Джорджем Расселлом в борьбе за титул – подобное той борьбе, которую в прошлом вели между собой Льюис Хэмилтон и Нико Росберг.
«Нет, я не слишком обеспокоен, если честно. Я просто сосредоточен на себе – на том, что мне нужно делать, стараться выжимать максимум и все делать правильно, выполнять все процедуры, старт, пилотаж. Я знаю, насколько силен Джордж Расселл, и понимаю, что мне будет очень тяжело. К тому же, я думаю, что «Феррари» и «Макларен» смогут к нам подобраться, поэтому будет важно продолжать демонстрировать максимум своих возможностей и стараться продолжать поднимать планку. Но прямо сейчас я хочу как можно лучше использовать перерыв в чемпионате, чтобы вернуться в гонки, став еще сильнее. Сейчас я сделал большой шаг вперед, а в прошлом году я через многое прошел, и полученный опыт научил меня намного большему, чем я ожидал. Все это помогает в нынешнем сезоне. Да, впереди по-прежнему много работы, но я чувствую, что сейчас стал намного лучше контролировать ситуацию», – рассказал Антонелли.
Карседо встретился с ветеранами «Спартака». Романцев, Кавазашвили, Гаврилов и Дасаев присутствовали, испанцу подарили книгу об истории клуба
Смолов о лимите: «Я за, потому что летом могу вернуться. В 36 могу рассматриваться в «Спартак»
«Ямаль – один из самых талантливых футболистов в мире или входит в тройку лучших». Канселу о вингере «Барсы»