Австралиец Риккардо высказался о выступлениях в Red Bull

Австралиец Даниэль Риккардо, лишившийся своего места в чемпионате мира после Гран При Сингапура 2024 года, не считает своей ошибкой уход из Red Bull, поскольку работа с голландцем Максом Ферстаппеном могла ещё быстрее завершить карьеру пилота.

«Самый очевидный вопрос из серии «а что если?», особенно для людей со стороны, звучит так: «А что, если бы вы остались в Red Bull после 2018 года?». В этом вопросе я не знаю — не знаю, было ли это правильным решением. Конечно, в этом были эмоции, но были причины, по которым я не думал, что это сработает. Есть также сценарий, при котором Макс просто уничтожил бы меня с течением лет, и, возможно, моя карьера закончилась ещё быстрее. Я не знаю. В то время я конкурировал с Максом, и мы очень хорошо подталкивали друг друга. Это просто тяжело. Я думаю, конечно, возможно, я бы всё равно выиграл больше гонок, чем в итоге выиграл. Но я не могу отрицать, что Макс — это… Макс. В то время некоторые говорили: «Я что, убегаю от борьбы?» Я не думаю, что убегал от борьбы. Меня просто волновало, как будут развиваться события в дальнейшем. Меня больше беспокоила командная динамика, чем бегство от драки», — заявил Даниэль Риккардо The Athletic.