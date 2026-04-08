Леклер стал послом доброй воли Монако

На гала-вечере вручения премии «Посол доброй воли», состоявшемся в отеле «Отель де Пари» в четверг, 2 апреля, принц Альберт II вручил Шарлю Леклерку звание «Посла доброй воли» от Клуба послов Монако. Эта организация, основанная в 1973 году по инициативе принцессы Грейс, ежегодно чествует людей, чья карьера и достижения способствуют укреплению международной репутации Княжества.

28-летний пилот Ferrari присоединяется к избранной группе деятелей, признанных за их способность представлять Монако на мировой арене. В последние годы этот титул был присвоен бизнесмену и филантропу Джону Христодулу (2022), основателю благотворительной организации Les Enfants de Frankie Франсьену Жирауди (2023), итальянскому певцу Умберто Тоцци (2024) и предпринимателю Флавио Бриаторе (2025).

Принц Альберт II также подарил молодожёнам персонализированную модель Ferrari 250 Testa Rossa с таксой в небесно-голубом шарфе — фирменном цвете гонщика. Пользователи социальных сетей сразу же заметили отсылку к мему про Стюарта Литтла, который Александра Леклер опубликовала в социальных сетях после своей свадьбы.

Напомним, Шарль и Александра заключили брак 28 февраля и проехали по улицам Монако на настоящем автомобиле Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года выпуска, покинув на классическом спорткаре здание мэрии – этот момент, ставший семейным подарком, запечатлен для потомков.