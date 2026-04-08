Алонсо не разрешили прокатить Папу Римского на «папамобиле»

Организаторы визита Папы Римского Бенедикта XVI в Мадрид в 2011 году предлагали доверить управление «папамобилем» пилоту «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, но Ватикан отказал. Об этом рассказал координатор папских визитов в Испанию Яго де ла Сьерва.

«В 2011 году мы специально спросили, может ли Фернандо Алонсо управлять «папамобилем». Они возмутились и сказали нам: «Абсолютно нет!» Я защищал эту идею и говорил: «Думаю, он умеет водить. Думаю, Папа не в опасности». Но они ответили: «Нет, это должен быть национальный полицейский». Так и было», — приводит слова де ла Сьервы RacingNews365.

В 2011 году Алонсо выступал за «Феррари», занял четвёртое место в чемпионате и одержал победу на Гран-при Великобритании. Визит понтифика состоялся во время летнего перерыва в Формуле-1, за неделю до возобновления сезона в Спа.