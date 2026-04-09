Глава Renault отказал Хорнеру в покупке акций Alpine

Бывший глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер лишился возможности стать обладателем миноритарного пакета акций заводской команды Alpine в Формуле 1. Топ-менеджер получил отказ от главы концерна Renault Group.

© autosport.com.ru

Как сообщают источники, генеральный директор французского автогиганта Франсуа Прово лично ведёт переговоры о продаже доли инвестиционного консорциума Otro Capital, который в 2023 году приобрёл 24% акций Alpine. Франсуа важно выбрать инвестора, на которого он сможет сохранить влияние.

Ключевым фактором для Франсуа Прово является желание сохранить стабильность в команде, которую нарушил бы приход Хорнера, хотя исполнительный советник Alpine Флавио Бриаторе, который вернулся к активному управлению коллективом из Энстоуна после ухода Оливера Оукса, не против присутствия Кристиана в коллективе.

По словам инсайдеров, в Renault теперь понимают, что стабильность в работе команды является ключевым фактором достижения успеха в Формуле 1, и не хотят повторять прошлые ошибки, которые стоили коллективу результатов.