$77.8490.88

Даниэль Хункаделья: «Ферстаппен придумал неплохой трюк в GT. Я бы никогда не додумался до такого»

Sports.ruиещё 2

Даниэль Хункаделья – напарник Макса Ферстаппена в GT – рассказал, что нидерландец использовал некий трюк во время своей последней гонки на «Нюрбургринге».

Хункаделья объяснил, чем его впечатлил Ферстаппен в GT
© Sports.ru
«Увидеть, как он понял, как удержаться вблизи Кристофера Хаазе, было впечатляюще. Он впервые ездил по этой трассе на машине GT3 таким образом. Вообще он делал нечто очень особенное – и мы обсудили это после гонки. Сам бы я никогда не додумался до такого – а я уже давно выступаю за рулем машин GT. Не буду говорить, о чем речь, лучше оставлю это при себе. Макс придумал неплохой трюк. Может, однажды я вам расскажу. Тут дело не в его пилотажном стиле. Впечатляет то, с какой уверенностью он садится за руль машины, которую едва знает, на трассе, которая требует абсолютной уверенности. И Макс выступил на высшем уровне – начиная с пятницы и заканчивая гонкой. Ему помог опыт в симрейсинге. После стольких онлайн-заездов на технике GT он прекрасно понимает, как бороться с другими пилотами и как считывать ситуации, прежде чем они произойдут. Это демонстрирует его страсть к гонкам», – сказал Хункаделья.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости