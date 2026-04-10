Хункаделья объяснил, чем его впечатлил Ферстаппен в GT

Даниэль Хункаделья: «Ферстаппен придумал неплохой трюк в GT. Я бы никогда не додумался до такого»
Даниэль Хункаделья – напарник Макса Ферстаппена в GT – рассказал, что нидерландец использовал некий трюк во время своей последней гонки на «Нюрбургринге».
«Увидеть, как он понял, как удержаться вблизи Кристофера Хаазе, было впечатляюще. Он впервые ездил по этой трассе на машине GT3 таким образом. Вообще он делал нечто очень особенное – и мы обсудили это после гонки. Сам бы я никогда не додумался до такого – а я уже давно выступаю за рулем машин GT. Не буду говорить, о чем речь, лучше оставлю это при себе. Макс придумал неплохой трюк. Может, однажды я вам расскажу. Тут дело не в его пилотажном стиле. Впечатляет то, с какой уверенностью он садится за руль машины, которую едва знает, на трассе, которая требует абсолютной уверенности. И Макс выступил на высшем уровне – начиная с пятницы и заканчивая гонкой. Ему помог опыт в симрейсинге. После стольких онлайн-заездов на технике GT он прекрасно понимает, как бороться с другими пилотами и как считывать ситуации, прежде чем они произойдут. Это демонстрирует его страсть к гонкам», – сказал Хункаделья.
Погребняк не считает матч «Зенита» и «Краснодара» чемпионским: «Еще 6 туров, команды будут терять очки. Отрыв увеличится до 4 очков в случае победы «быков», но это ничего не гарантирует»
Вратарь СКА Заврагин подпишет контракт новичка с «Филадельфией» (Артур Хайруллин)
Анатолий Карпов: «Кризис в российских элитных шахматах глубокий. Но в течение трех-четырех лет мы можем вернуть утраченные позиции»
Погребняк не считает матч «Зенита» и «Краснодара» чемпионским: «Еще 6 туров, команды будут терять очки. Отрыв увеличится до 4 очков в случае победы «быков», но это ничего не гарантирует»
Вратарь СКА Заврагин подпишет контракт новичка с «Филадельфией» (Артур Хайруллин)
Анатолий Карпов: «Кризис в российских элитных шахматах глубокий. Но в течение трех-четырех лет мы можем вернуть утраченные позиции»