Бессменный инженер Ферстаппена станет гоночным директором McLaren

Бессменный гоночный инженер Макса Ферстаппена в Red Bull Джанпьеро Ламбьязе покинет австрийскую команду. Коллектив подтвердил, что специалист отработает 2027 год, предусмотренный действующим контрактом, а затем сменит работодателя. Британская команда McLaren следом подтвердила, что Ламбьязе станет гоночным директором коллектива.

