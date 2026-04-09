Бессменный инженер Ферстаппена станет гоночным директором McLaren

Джанпьеро Ламбьязе станет гоночным директором McLaren
Бессменный гоночный инженер Макса Ферстаппена в Red Bull Джанпьеро Ламбьязе покинет австрийскую команду. Коллектив подтвердил, что специалист отработает 2027 год, предусмотренный действующим контрактом, а затем сменит работодателя. Британская команда McLaren следом подтвердила, что Ламбьязе станет гоночным директором коллектива.
«Команда McLaren Racing рада объявить о том, что Джанпьеро Ламбьязе присоединится к команде McLaren Mastercard Formula 1 в качестве главного директора по гонкам, подчиняясь руководителю команды Андреа Стелле. Должность главного директора по гонкам уже существует в структуре команды и предполагает общее руководство гоночной командой. В настоящее время эти обязанности, помимо его должности руководителя команды, выполняет Андреа Стелла. Ламбьязе — это последнее назначение, призванное укрепить и поддержать кадровый резерв McLaren Mastercard, а также подтвердить долгосрочную приверженность команды к завоеванию чемпионских титулов. Способность команды привлекать и удерживать лучших специалистов, таких как Ламбьязе, а ранее Роба Маршалла и Уилла Кортни, наряду с сохранением и продвижением высококвалифицированных сотрудников, уже работающих в команде, является свидетельством стратегического видения и культуры, которые органично воплощены в команде McLaren Mastercard F1 под руководством Зака Брауна и Андреа Стеллы, оба из которых также имеют долгосрочные контракты. Команда с нетерпением ждёт Джанпьеро Ламбьязе после окончания его действующего контракта, не позднее 2028 года», — гласит официальное заявление британской команды.
