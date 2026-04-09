McLaren готов вступить в борьбу за Ферстаппена

Журналист De Telegraaf Эрик ван Харен, близкий к «Ред Булл» и Максу Ферстаппену, сообщил, что в «Макларене» наблюдают за тем, что происходит вокруг пилота.

Ранее четырехкратный чемпион мира намекал на уход из «Формулы-1» из-за недовольства новым регламентом. Сегодня стало известно, что «Ред Булл» покинет гоночный инженер Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе, который перейдет в «Макларен» не позже начала 2028 года. Макс и Джи-Пи работают вместе с 2016-го.

Исполнительный директор команды из Уокинга Зак Браун внимательно следит за ситуацией вокруг Макса, пишет ван Харен. По словам инсайдера, подписание Ламбьязе стало дополнительным козырем в рукаве Брауна.

В то же время журналист подчеркивает, что решение Ламбьязе об уходе из «Ред Булл» не связано напрямую с будущим Ферстаппена.