Руководитель «Макларена» Андреа Стелла может вернуться в «Феррари», если команда из Уокинга наймёт гоночного инженера Макса Ферстаппена из «Ред Булл» Джанпьеро Ламбьязе. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает авторитетный нидерландский журналист Эрик ван Харен после того, как эта новость появилась в газете De Limburger.

По информации источника, переход Ламбьязе в «Макларен» в 2028 году — подготовка к возможному уходу Стеллы. Итальянец, который уже работал в «Феррари», открыт к возвращению на родину. Его успехи с «Маклареном» сделали его главным кандидатом на пост преемника руководителя команды Фредерика Вассёра, который так и не смог вернуть «Скудерию» на вершину.

Куда при этом отправится сам Вассёр, пока неизвестно. В «Феррари» ситуацию не комментировали.