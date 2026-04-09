Хэмилтон и Леклер примут участие в шинных тестах Pirelli

Компания Pirelli, являющаяся монопольным поставщиком шин для Формулы 1, проведёт очередные испытания покрышек для чемпионата мира. На сей раз шинники будут работать в Италии на автодроме во Фьорано, принадлежащем Ferrari.

Итальянский коллектив предоставит для этой работы не только болид, но и обоих основных пилотов Формулы 1, а не резервных гонщиков коллектива. 9 и 10 апреля на тестах отработают семикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон и его напарник по команде Шарль Леклер.

Как сообщает GPblog, на участии в тестах британца и монегаска настояла Pirelli — поставщик шин прямо попросил итальянскую команду предоставить для работы своих основных пилотов, а не других гонщиков.

Вероятная причина в том, что Хэмилтон и Леклер лучше резервистов знают свой болид Формулы 1 и, следовательно, могут предоставить более качественную обратную связь. Они не просто так являются пилотами Ferrari в Гра Ппри, и, будучи лучшими пилотами команды, они, безусловно, предоставят лучшие данные для работы над шинами.