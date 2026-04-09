Выяснилось, когда в Aston Martin может смениться руководство

После 11 месяцев работы в заводской команде Audi в Формуле 1 коллектив покинул руководитель Джонатан Уитли. Уход объяснён некими личными причинами, но источники связывают смену топ-менеджмента с будущим переходом специалиста в Aston Martin.

Уитли перешёл в Audi из Red Bull Racing, где он много лет занимал должность спортивного директора. По одной из версий, у Джонатана произошёл конфликт с Бинотто. По другой, 58-летний менеджер получил предложение от Aston Martin, которая приняла решение сократить полномочия Эдриана Ньюи.

Официально британский коллектив не комментирует ситуацию, но по информации издания Auto Sport Web смена руководства в Aston Martin случится уже в течение сезона 2026 года. Ожидается, что Уитли вступит в должность после летнего перерыва.

Как отмечают источники, Aston Martin удалось договориться с Audi о максимально возможном сокращении срока отпуска, обязательного для каждого специалиста, покидающего команду Формулы 1 для перехода к конкурентам.