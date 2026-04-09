Российский комментатор констатировал развал Red Bull Racing

«Команда мечты давно развалилась». Владимир Башмаков — о разрушении Red Bull Racing
Доминировавшей несколько лет назад команды Red Bull Racing больше нет, констатировал российский комментатор Владимир Башмаков в контексте последних новостей в Формуле 1.
По слухам, к уходу из «Красных быков» готовится очередной ведущий специалист – Джанпьеро Ламбьязе. Гоночный инженер Макса Ферстаппена продолжит карьеру в McLaren.
«Как думаете, Ферстаппен уже жалеет, что остался в Red Bull Racing и не ушёл в Mercedes? Все люди, за которых он там держался, ушли, как доктор Марко, или уходят, как Ламбьязе. Команда мечты давно развалилась: ушли Эдриан Ньюи, Роб Маршалл, Джонатан Уитли, уволили Кристиана Хорнера. Машина RB22 пера команды Пьера Ваше вышла неудачной. Но не будем забывать и в целом о старом оборудовании и аэротрубе на базе Red Bull Racing — наследие времён холодной войны не даёт точных данных в мелочах. Интересно, Тото Вольф всё ещё не остыл к Максу?» – написал Башмаков на своей странице в VK.
Главное сейчас