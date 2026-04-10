FIA подвела итоги первого совещания по изменению правил

FIA подвела итоги первого совещания по возможным изменениям регламента Формулы 1 2026 года – и дала понять, что корректировки всё же готовятся.

Первая встреча представителей федерации, команд и производителей силовых установок прошла в четверг и была посвящена анализу проблем, выявленных по итогам стартовых этапов сезона. Несмотря на критику со стороны гонщиков и части болельщиков, в FIA отметили, что обсуждение прошло в конструктивном ключе.

В официальном заявлении подчёркивается, что участники признали: гонки остаются зрелищными, однако ряд аспектов требует доработки: «В целом было согласовано, что, несмотря на захватывающий характер прошедших гонок, существует стремление внести корректировки в некоторые аспекты регламента, особенно в области энергоменеджмента».

Речь идёт о ключевой проблеме нового поколения машин: чрезмерной зависимости от рекуперации и расхода энергии, которая уже повлияла на стиль борьбы на трассе и поведение машин в квалификациях.

Как говорится в заявлении, работа над изменениями продолжится в ближайшие недели. Уже запланированы ещё два технических совещания, а также встреча на высшем уровне с участием руководителей команд и главы Формулы 1 Стефано Доменикали, которая состоится 20 апреля. Именно там стороны попытаются выработать окончательный вариант решений.

Ожидается, что часть поправок может быть внедрена уже к Гран При Майами в начале мая, если удастся достичь консенсуса и пройти процедуру утверждения через Всемирный совет FIA по автоспорту.