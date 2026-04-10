Ферстаппен прокомментировал уход своего инженера из Red Bull

Отец четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена прокомментировал уход его гоночного инженера Джанпьеро Ламбьязе из Red Bull Racing.

Ранее стало известно, что Ламбьязе покинет команду в 2028 году и перейдёт в McLaren на должность гоночного директора.

Однако, как рассказал Ферсиаппен-старший, новость не стала неожиданностью:

«Мы знали об этом уже какое-то время и знали, когда это произойдёт. У нас есть ещё полтора-два года совместной работы. Это огромная возможность для него, и мы это понимаем. Мы даже сказали ему – соглашайся и используй этот шанс по максимуму».

При этом Йос отметил, что замена Ламбьязе – уже задача самой команды:

«Дальше всё зависит от Red Bull. Посмотрим, как они его заменят».

На фоне этих новостей вновь всплыли старые слова Макса о том, что он связывает своё будущее в команде с инженером. Но его отец не считает, что уход Ламбьязе обязательно приведёт к аналогичному решению со стороны сына: