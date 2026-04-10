Ферстаппен принял решение касательно своего будущего в Red Bull

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен на данный момент планирует остаться в «Ред Булл» до конца сезона-2026 и, возможно, на следующий сезон тоже, не беря пауз от выступлений в серии, сообщили в Daily Mail.

«Как нам стало известно, на данный момент Ферстаппен, по своей природе преданный человек, не рассматривает уход из команды и останется в «Ред Булл» до конца года и, возможно, дольше. Информированные источники сообщили мне, что он хочет оставаться верным организации, в которой проработал всю свою карьеру в Формуле-1 и где добился огромного успеха», — написал журналист Джонатан Макэвой в колонке издания.