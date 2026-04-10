Экс-инженер "Ф-1" дал жесткую оценку ситуации в Aston Martin

Эксперт: В Aston Martin не знают, можно ли решить их проблемы
Бывший инженер Формулы 1 Тони Кукерелла дал жёсткую оценку ситуации Aston Martin на фоне проблем команов в начале сезона.
Несмотря на приход легендарного конструктора Эдриана Ньюи, от которого ждали прорыва, реальность оказалась куда сложнее. Машина испытывает серьёзные трудности – от нехватки темпа до проблем с надёжностью.
Дополнительные сомнения вызывает и шасси, разработанное под руководством Ньюи – по некоторым данным, оно оказалось слабее ожиданий. Сам инженер уже признал, что часть проблем связана с его решениями.
«Aston Martin выбрала сложный путь – собственный проект с собственной силовой установкой и привлечением талантливых специалистов. Это амбициозно, но крайне трудно. Но сейчас даже внутри команды не уверены, решаемы ли эти проблемы. Проект с самого начала оказался несовершенным, и сейчас они скорее затыкают дыры, чем действительно улучшают машину». Тем не менее, не все настроены пессимистично. Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон считает, что у проекта есть будущее: «Партнёрство с Honda и работа с Ньюи – это новые процессы, им нужно время. Все в команде понимают потенциал. Это команда, которая может войти в топ-4, вопрос только – когда».
Главное сейчас
Главное сейчас