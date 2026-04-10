Экс-инженер "Ф-1" дал жесткую оценку ситуации в Aston Martin

Бывший инженер Формулы 1 Тони Кукерелла дал жёсткую оценку ситуации Aston Martin на фоне проблем команов в начале сезона.

Несмотря на приход легендарного конструктора Эдриана Ньюи, от которого ждали прорыва, реальность оказалась куда сложнее. Машина испытывает серьёзные трудности – от нехватки темпа до проблем с надёжностью.

Дополнительные сомнения вызывает и шасси, разработанное под руководством Ньюи – по некоторым данным, оно оказалось слабее ожиданий. Сам инженер уже признал, что часть проблем связана с его решениями.