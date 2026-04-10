«Редкая роскошь». Култхард объяснил уникальность карьеры Хэмилтона
Бывший гонщик Формулы 1 Дэвид Култхард считает, что карьера Льюиса Хэмилтона во многом уникальна для Формулы 1, поскольку британцу удалось воспользоваться редкой роскошью – многолетним доминированием, доступным лишь единицам в истории чемпионата.
Хэмилтон впервые завоевал титул в составе McLaren в 2008 году, а затем построил целую эпоху успеха вместе с Mercedes, где выиграл ещё шесть чемпионатов. Однако в последние годы его карьера переживает более сложный этап, особенно после перехода в Ferrari в сезоне 2025 года.
«Думаю, было несколько примеров, когда гонщики, добившиеся больших успехов в спорте, выигрывали свои чемпионаты с определённым отрывом от соперников, а потом всё резко менялось. Выиграй титул – и по какой‑либо причине команда становится менее конкурентоспособной. Полагаю, эта тенденция была нарушена в эпоху Михаэля Шумахера, потому что надёжность Ferrari в то время стала настолько высокой, что они всегда были среди лидеров или рядом с ними. Определённо, по моему опыту в мире автоспорта, не многие получают роскошь доминировать год за годом. Такое было только у Михаэля и Льюиса, а остальным… Ну, например, Максу пришлось довольствоваться четырьмя титулами подряд», – сказал Култхард.
