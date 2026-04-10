Хорнер получил возможность вернуться в "Ф-1"

Экс-руководитель Red Bull Racing получил возможность вернуться к работе в Формуле 1 после окончания периода так называемого «отпуска по уходу за садом», последовавшего за его увольнением из «Красных Быков».

После расставания с командой Хорнер на протяжении нескольких месяцев оставался вне спорта – условия контракта запрещали ему работать на конкурентов, чтобы исключить возможную передачу внутренней информации. Однако, согласно договорённостям, этот период был ограничен девятью месяцами, и с 9 апреля он вновь может работать в чемпионате.

Тем не менее, немедленного возвращения не ожидается. По имеющейся информации, Хорнер не спешит принимать первое попавшееся предложение. Более того, его требования к будущей роли значительно выросли: он не хочет возвращаться просто в качестве руководителя команды, а рассматривает только варианты с более широкими полномочиями – вплоть до статуса совладельца.

Одним из возможных направлений ранее считалась Alpine, где обсуждалась потенциальная покупка миноритарной доли. Однако договорённости достигнуть не удалось, и ситуация остаётся неопределённой.

По данным источников, Хорнер в любом случае не вернётся в паддок до летнего перерыва. Наиболее вероятный срок – сентябрь, однако и он зависит от того, появится ли подходящая возможность.