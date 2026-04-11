На трассе в Монце проведут работы по обновлению автодрома стоимостью 40 млн евро

Городской совет Монцы одобрил проект по обновлению инфраструктуры на национальном автодроме «Монца».

В рамках проекта, на который выделено 40 млн евро, планируется провести сразу несколько обновлений трассы. Так, над всем комплексом боксов будет воздвигнута постоянная крыша площадью более 5000 квадратных метров. Там же будут построены высококлассные зоны для приема гостей паддока.

Также на автодроме будет построено новое здание пресс-центра, в котором разместятся представительства СМИ, офисы ФИА и зоны отдыха. Основная часть работ начнется после проведения Гран-при Италии в этом году.

Помимо этого, будет построено и новое здание, в котором будет располагаться дирекция гонки.