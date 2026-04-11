Шарль Леклер: «Раньше я был в числе болельщиков «Феррари», а теперь сам очень хорошо ощущаю эту поддержку»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о том, что очень рад возможности выступать за Скудерию, учитывая, что он с самого детства был болельщиком итальянской команды.
«Возможность выступать за «Феррари» – это действительно нечто особенное. Раньше я был в числе болельщиков, которые смотрели каждый Гран-при по воскресеньям, надеясь на победу красной команды. А теперь, когда я сам оказался за рулем «Феррари», я очень хорошо ощущаю эту поддержку. И я все еще испытываю по отношению к «Феррари» ту же страсть, что и раньше. Хотя понятно, что сейчас, будучи гонщиком, я уже не могу позволить себе испытывать определенные эмоции во время пилотажа. Однако та страсть и любовь, которые я испытываю по отношению к этой команде, никуда не делись. Это то, что делает «Феррари» особенной командой – этот бренд объединяет множество поколений, от детей до стариков. И все болельщики мечтают только об одном – увидеть «Феррари» на вершине», – рассказал Леклер.
