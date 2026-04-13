Лиама Лоусона беспокоит скорость Racing Bulls

Лиам Лоусон заработал десять очков за три первых этапа сезона, однако гонщика Racing Bulls беспокоит скорость машины. Лиам рад, что в апреле образовалась неожиданная пауза из-за отмены этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии, во время которой команда сможет поработать над скоростью VCARB03.
Лиам Лоусон:
«Честно говоря, наша машина не так и быстра, но нам всё равно удалось трижды заработать очки. Поэтому когда в нашем распоряжении окажется действительно быстрая машина, тогда мы окажемся в гораздо лучшем положении. И если мы продолжим принимать правильные решения, как принимали их в начале сезона, то нас ждут захватывающие времена. Думаю, перерыв пойдёт команде на пользу, поскольку у нас будет больше времени на работу с машиной. У нас есть планы по новинкам на следующие несколько гонок, и я надеюсь, что в апреле мы сможем как следует подготовиться. Кроме того, перерыв даёт возможность поработать над надёжностью машины, но этим займутся все команды. Мы должны быть уверены, что находимся в хорошей форме».