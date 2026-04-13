В "Формуле-1" сгорели баллы прошлого года

Сгорели первые штрафные баллы прошлого года
В сезоне 2025 года в FIA изменили подход к наложению штрафов и начислению штрафных баллов – прежде гонщики получали их почти за любое неверное действие, а теперь наказывают только умышленные нарушения, а в остальных случаях стюарды используют прибавку времени или потерю мест на старте.
В трёх прошедших Гран При никто из гонщиков не получил штрафных баллов, а сегодня сгорели первые баллы, полученные в прошлом году во время Гран При Бахрейна. У Карлоса Сайнса – два балла за инцидент с Кими Антонелли, которого он тогда выдавил с трассы, а у Лиама Лоусона – три балла за контакты с Лэнсом Строллом и Нико Хюлкенбергом.
Оливер Берман остаётся лидером по числу штрафных баллов, но по ходу сезона их число будет постепенно уменьшаться по мере сгорания прошлогодних наказаний.
- О.Берман — Haas F1 — 10 — 23/05/26 сгорит 2 балла
- Л.Стролл — Aston Martin — 6 — 23/05/26 сгорит 1 балл
- К.Антонелли — Mercedes — 5 — 29/06/26 сгорит 2 балла
- Л.Хэмилтон — Ferrari — 3 — 31/08/26 сгорит 2 балла
- А.Элбон — Williams — 3 — 21/09/26 сгорит 2 балла
- Л.Лоусон — Racing Bulls — 3 — 03/05/26 сгорит 1 балл
- М.Ферстаппен — Red Bull Racing — 3 — 23/05/26 сгорит 3 балла
- П.Гасли — Alpine — 2 — 03/08/26 сгорит 2 балла
- К.Сайнс — Williams — 2 — 19/10/26 сгорит 2 балла
- О.Пиастри — McLaren — 2 — 08/11/26 сгорит 2 балла
- Г.Бортолето — Audi — 2 — 23/11/26 сгорит 2 балла
- Ф.Колапинто — Alpine — 1 — 29/06/26 сгорит 1 балл
- Ш.Леклер — Ferrari — 1 — 03/08/26 сгорит 1 балл
- Э.Окон — Haas — 1 — 07/09/26 сгорит 1 балл