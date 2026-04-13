В "Формуле-1" сгорели баллы прошлого года

В сезоне 2025 года в FIA изменили подход к наложению штрафов и начислению штрафных баллов – прежде гонщики получали их почти за любое неверное действие, а теперь наказывают только умышленные нарушения, а в остальных случаях стюарды используют прибавку времени или потерю мест на старте.

В трёх прошедших Гран При никто из гонщиков не получил штрафных баллов, а сегодня сгорели первые баллы, полученные в прошлом году во время Гран При Бахрейна. У Карлоса Сайнса – два балла за инцидент с Кими Антонелли, которого он тогда выдавил с трассы, а у Лиама Лоусона – три балла за контакты с Лэнсом Строллом и Нико Хюлкенбергом.

Оливер Берман остаётся лидером по числу штрафных баллов, но по ходу сезона их число будет постепенно уменьшаться по мере сгорания прошлогодних наказаний.